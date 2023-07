Farina (Ania): "Seguiamo passo passo lo sviluppo della nostra economia"

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2023 “Noi stiamo partecipando alla ricerca che il Pnrr ha incentivato come sapete, ma anche ad azioni che siano parallele. Come la riforma della non autosufficienza, o sulle catastrofi naturali. Noi seguiamo passo passo lo sviluppo della nostra economia. E abbiamo nel nostro mestiere gli strumenti più giusti per partecipare a sviluppo, coesione e inclusione sociale”, le parole della Presidente Ania, Maria Bianca Farina, a margine dell’Assemblea Ania 2023, presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev