Farina (Ania): "Italia e Europa hanno saputo reagire a inflazione nata da crisi energetica"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2023 “Un anno fa, a casa del conflitto scatenato dalla Russia eravamo nel pieno di una crisi energetica che stava riportando in Europa l’inflazione a doppia cifra. Sarebbe potuta essere una tempesta perfetta. Ma non è andata così. Ora sappiamo che Italia e Europa hanno saputo reagire”, le parole della Presidente Ania, Maria Bianca Farina, in occasione dell’Assemblea Ania 2023, presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev