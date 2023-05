Fango per le strade di Faenza, le immagini di via Lapi, una delle zone più colpite dall'alluvione

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2023 Le immagini da via Angelo Lapi, in zona Borghetto, una delle strade più colpite dall'alluvione di Faenza. Cittadini al lavoro per ripulirle. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev