"Fai un regalo alla natura, ricicla". Le Feste al Bioparco di Roma per il rispetto dell'ambiente

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2022 Il Bioparco di Roma, un giardino zoologico si 17 ettari con 1.200 animali appartenenti ad oltre 150 specie tra mammiferi, rettili, uccelli e anfibi, in un contesto botanico tra i più suggestivi di Roma, con centinaia di alberi, alcuni dei quali rari e centenari, resta aperto per tutte le feste di Natale, con un'attenzione in più all'ambiente. La presidente del Bioparco, Paola Palanza, la racconta invitando grandi e bambini a visitare il giardino anche nei giorni di Festa: “Come Bioparco il nostro compito è quello di curare i nostri animali, salvaguardare la biodiversità, ed educare i nostri giovani l rispetto dell'ambiente. Per questo Natale abbiano ideato una campagna per promuovere il riciclo, quindi fate un regalo alla natura, riciclate, e soprattutto per quanto riguarda la plastica, cercate di ridurne l'uso”. Il Bioparco, inaugurato il 5 gennaio del 1911 all'interno dello storico parco di Villa Borghese, è uno dei giardini zoologici più antichi d'Europa ed è visitato ogni anno mediamente da circa 500 mila persone, di cui 30 mila studenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev