Expo, Meloni al Bie: "Con Roma portiamo la storia nel futuro" INTEGRALE

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "La prima megalopoli nella storia, la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteistiche, una città dove le persone e le culture si sono incontrate e continuano a incontrarsi, creando una combinazione unica tra radici antiche e modernità tecnologica. Questa è Roma. A Roma ogni Nazione può esprimere il suo massimo potenziale. Ogni Padiglione nazionale farà parte del più grande parco urbano solare mai costruito in una città, un innovativo esperimento di condivisione dell'energia. Ogni Padiglione nazionale produrrà energia rinnovabile, convogliata nella rete condivisa. Ogni Padiglione nazionale farà parte di un polo internazionale di educazione e ricerca scientifica, apprezzato dai visitatori per decenni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio a sostegno di Roma per Expo 2030, trasmesso all'Assemblea generale del Bie che oggi voterà la città che ospiterà l'Esposizione Universale nel 2030. Fonte video: BIE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev