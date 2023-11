Expo, Bebe Vio al Bie: "Roma appartiene al mondo, mi ha dato seconda occasione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Vogliamo rappresentare il cuore di Roma e la bellezza della nostra nazione in generale. E' come se ci sentissimo un po' tutti romani nel cuore. Roma "mi ha dato una seconda occasione nella mia vita". Lo ha detto l'atleta paraolimpica Bebe Vio, durante la presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030. La gente a Roma "mi ha dato l'opportunità di sentirmi parte di una società", ha detto Vio, nata a Venezia 26 anni fa. L'atleta ha raccontato di aver dovuto "lottare" per ottenere i suoi successi, sottolineando lo spirito di inclusività della capitale. Vio si è poi detta "orgogliosa" di essere "parte" di Roma. Fonte video: BIE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev