Expo 2030, Meloni: "Ringrazio la Slovenia per il sostegno alla candidatura di Roma"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "Ringrazio il primo ministro Golob per il sostegno della Slovenia alla candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. Grande occasione per l'Italia e un'ottima occasione in termini di ricadute importanti per la Slovenia e per gli altri Paesi dell'area adriatico-ionica" lo ha detto la premier Meloni durante l'incontro con il Primo Ministro della Slovenia Robert Golob. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev