Expo 2030, Draghi: "Non credo a complotti, forse ha pesato quello di Milano pochi anni fa"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2023 "Non so dire perché abbiamo avuto solo 17 voti. Occorre però ricordarsi che abbiamo già avuto un Expo pochi anni fa, cioè quello di Milano. Bisogna tenerne conto tra le ragioni possibili per cui non siamo riusciti questa volta. Si parla già di complotti, io non saprei. Quel che è certo è che tutto il mondo vorrebbe ospitarlo e noi lo abbiamo già avuto pochi anni fa" lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi, durante la presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Quando eravamo padroni del mondo", nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev