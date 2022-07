Expo 2030, Di Maio: "Roma si è candidata. Vuole essere laboratorio di idee e progetti"

(Agenzia Vista) Milano, 13 luglio 2022 “Roma Expo 2030 vuole essere un laboratorio di idee e progetti ai quali tutti i membri della comunità internazionale sono chiamati a partecipare in modo attivo e creativo. Vogliamo promuovere un dialogo tra mondi diversi, che pur confrontandosi, possano individuare formule vincenti, soluzioni condivise, con lo stesso spirito di inclusività e apertura che è sempre stata la cifra della Triennale. Con la scelta del tema Expo 2030 “Persone e territori, rigenerazione urbana, inclusione e innovazione” L’Italia e Roma mirano a valorizzare aspetti della propria cultura che vanno al di là di una concezione tradizionale e statica”. Le parole di Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in occasione dell’inaugurazione dell'Esposizione Internazionale di Triennale Milano 'Unknown Unknowns. An introduction to mysteries’”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev