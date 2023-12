Expo 2025, Fedriga: "Vogliamo presentarci come sistema delle Regioni e non come singoli"

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 All'Expo di Osaka 2025 "vorremmo presentarci come abbiamo iniziato a fare a Dubai, non soltanto come singole regioni - che è importante ovviamente - ma anche come sistema delle regioni: vogliamo presentare la ricchezza delle diversità presenti in Italia". Cosi il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome Massimiliano Fedriga, commentando, a margine della Conferenza delle regioni, intervenendo sull'Expo di Osaka. Fedriga ha spiegato che la presentazione "non guarderà soltanto i punti tradizionalmente forti all'estero del nostro Paese - che sono enogastronomia, bellezza, architettura, turismo - punterà anche sul far conoscere tecnologie, ricerca, opportunità d'investimento che ci sono nel nostro Paese e nelle nostre regioni". Fonte video: Conferenza Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev