Ex Ilva, Urso: "È momento decisivo, richiama tutti a massima responsabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 L'ex Ilva "è un asset strategico. Siamo in un momento decisivo che richiama tutti alla massima responsabilità. Le rappresentanza sindacali conoscono l'esigenza di un intervento drastico. Gli impianti in 60 anni hanno segnato l'epopea della siderurgia italiana. Agli abitanti del quartiere Tamburi va il nostro pensiero. Così il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso sull'ex Ilva in aula al Senato in una informativa. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev