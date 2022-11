Ex Ilva, Urso: “Azienda rispetti accordo, stato utilizzerà risorse stanziate”

(Agenzia Vista) Roma 17 novembre 2022 Innanzitutto vogliamo che l'azienda rispetti l'accordo e lo Stato utilizzerà le risorse già stanziate affinché ci sia questo rispetto da parte dell'azienda in maniera tale che ci sia una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana. Inizia dunque un percorso, non si può decidere tutto in pochi giorni ma dobbiamo considerare tutti i fattori al termine del quale, con Palazzo Chigi, decideremo la strada da percorrere per giungere in porto salvando questo sito pubblico". Così il ministro delle imprese, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'ex gruppo Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev