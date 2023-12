Ex Ilva, Palombella (Uilm): "Un incontro negativo, dal Governo nessuna soluzione"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Un incontro molto negativo. Eravamo qui per sentire quali fossero le soluzioni da parte del Governo per una soluzione che si protrae da molti anni e che negli ultimi anni è diventata drammatica. Ci avevano detto che in questo incontro ci sarebbero state delle soluzioni. Soluzioni non ci sono state. Continuano a dire che non hanno potuto incontrare il gruppo industriale" lo ha detto il segretario della Uilm, Rocco Palombella, all'uscita dall'incontro tra Governo e sindacati sulla questione dell'Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev