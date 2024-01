Ex Ilva, Palombella (Uilm): "Mittal è arrivato al capolinea, loro strategia finita"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 "Oggi abbiamo capito finalmente che non esiste un socio privato in grado di determinare negatività sul territorio. Il socio privato che continua a sfruttare questi momenti per prepararsi a un contenzioso legale. Dopo la loro gestione disastrosa, hanno la faccia tosta di chiedere conto al Governo. E' il Governo che dovrebbe chiedere conto e noi dovremmo farlo" lo ha detto il segretario della Uilm, a margine dell'incontro con il Governo sulla vicenda dell'Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev