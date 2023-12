Ex Ilva, Orlando (Pd): "Bocciato emendamento Manovra su controllo pubblico acciaieria"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Ieri sera la maggioranza ha bocciato un emendamento alla manovra con il quale chiedevamo di aumentare la partecipazione pubblica nel capitale di Acciaierie d'Italia per assumerne il controllo. Ciò è avvenuto dopo che, sempre nella giornata di ieri, si è tenuto l'ennesimo consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia che ha deciso per l'ennesima volta, di non decidere. Il Governo non ha deciso perché due Ministri, dello stesso partito, non hanno idee convergenti. Con questo emendamento abbiamo chiesto di fare quello che avrebbero dovuto fare un anno fa, fare andare Invitalia in maggioranza nella compagine azionaria di Acciaierie d'Italia". Lo dichiara il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Ci hanno messo un anno per capire che la multinazionale indiana che ha investito in Acciaierie d'Italia non ha più intenzione di proseguire il processo di risanamento e di rilancio. Lo sapeva anche, devo dire, il Ministro Giorgetti (mi riferisco a quello che faceva parte del Governo Draghi, perché adesso nel Governo Meloni ce ne deve essere uno omonimo), che aveva non casualmente appostato un miliardo di euro per fare, esattamente, questa operazione. Questo anno che è trascorso non è stato un anno indolore, ma è stato un anno nel quale si è bloccato il piano di ambientalizzazione, si sono perdute quote di mercato, si è determinato un deterioramento ulteriore degli impianti". "Tra qualche settimana si troveranno di nuovo di fronte a questo bivio - spiega Orlando - e dovranno decidere se portare in maggioranza lo Stato o continuare in questa situazione nella quale nessuno si prende la responsabilità di fare alcunché. Sarebbe l'ennesimo paradosso che i sovranisti ci condannassero ad importare acciaio dalla Cina o dall'India". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev