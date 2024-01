Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Vogliamo garanzie per i lavoratori e gli stabilimenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 "Noi avevamo un'ipotesi molto chiara: la salita pubblica. Evidentemente ci sono un soggetto pubblico e un soggetto privato che sono in contenzioso tra di loro. Per noi a questo punto il tema sono le condizioni di garanzia per le persone, di garanzia degli impianti. In questo momento i lavoratori dentro gli impianti sono in un limbo" lo ha detto Michele De Palma, segretario della Fiom, a margine dell'incontro con il Governo sulla vicenda dell'Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev