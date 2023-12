Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Rischiamo di perdere il settore strategico dell'acciaio"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 "Senza acciaio non c'è la metalmeccanica, l'edilizia e tante altre cose. Non a caso l'Unione Europea era nata come Comunità del Carbone e dell'Acciaio. Il rischio che corriamo è di entrare in competizione sull'energia e e in competizione sul costo dell'acciaio. Rischiamo di mettere fuori gioco la nostra industria, per questo c'è un interesse strategico che riguarda Taranto, Genova, Piombino e tanti altri impianti. Ecco perché dico che la vicenda Ilva è paradigmatica: ci abbiamo messo le risorse dei cittadini italiani, bisogna che quelle risorse tornino cittadini italiani. E' nell'interesse generale del Paese. Per questo noi stiamo lottando. Se non sono successi problemi anche dal punto di vista della salute della sicurezza, è per l'intelligenza con la quale i lavoratori hanno gestito e presenziato negli impianti. Sono i lavoratori che stanno difendendo l'ambiente, la salute e la produzione del nostro Paese" lo ha detto il segretario della Fiom, Michele De Palma, uscendo dall'incontro con il Governo sull'ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev