Ex-Ilva, Bonelli: “C’è latitanza dello Stato. Calenda diceva che Arcelor Mittal era la soluzione“

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Andai in Procura a Taranto nel 2010, da cui nacque “Ambiente svenduto”. Questa sentenza è importante nel nome del popolo inquinato. La politica deve prenderne atto. Per tutti quei luoghi in cui c’è una latitanza dello Stato. Abbandonando questi luoghi anche dal punto di vista occupazionale. Ricordo che Calenda diceva che con Arcelor Mittal si sarebbe risolto problema ma non è stato così ". Così Angelo Bonelli leader dei Verdi a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev