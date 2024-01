Ex Ilva, Benaglia (Fim Cisl): "Governo ha garantito che 320 mln saranno per continuità produttiva"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 "Il Governo ha garantito alcune scelte, a partire dal fatto che i commissari saranno scelti su basi produttive e industriali. I 320 milioni non saranno messi in mano ai commissari per garantire la continuità produttiva. Noi abbiamo detto al Governo che il 2024 deve essere l'anno un anno che fa l'inversione di tendenza. Anche sotto gestione commissariale, dovrà essere rilanciata, dovranno essere messi in sicurezza gli impianti e andranno distribuiti gli ammortizzatore dove servono" lo ha detto Roberto Benaglia, segretario della Fim Cisl, a margine dell'incontro con il Governo sulla vicenda dell'Ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev