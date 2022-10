Evi (Europa Verde): “Faremo opposizione dura, creeremo resistenza dentro e fuori istituzioni”

(Agenzia Vista) Roma 14 ottobre 2022 “Tra ieri al Senato ed oggi alla Camera abbiamo visto giochi di potere e accordicchi, non possiamo non dire che faremo una opposizione dura e creeremo una resistenza non solo dentro le istituzioni ma soprattutto fuori dove c’è gran voglia di resistere alla deriva delle destre”. Lo ha dichiarato la co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev