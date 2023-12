Europei, Spalletti: Credo nella squadra

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Non ci deve interessare se qualcuno crede in noi oppure no, Io credo in loro. Loro debbono credere in se stessi e si parte da una convinzione di autostima, di autodisciplina", le parole del ct della nazionale Spalletti ad Atreju. / Atreju Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev