Europee, von der Leyen candidata per il Ppe: Vinciamo queste elezioni

(Agenzia Vista) Bucarest, 07 marzo 2024 "Abbiamo un fantastico manifesto. Siamo uniti nel messaggio. Ora è il momento di uscire allo scoperto e convincere le persone e conquistare i loro cuori e le loro menti. E carissimi amici, questo è possibile solo se siamo una grande squadra. So che posso contare su di voi. So di poter contare sui nostri colleghi leader. Grazie per il sostegno. Vorrei chiederti, caro Manfred, di venire qui per unirti a me. E vorrei chiedere ai nostri colleghi leader di unirsi a me qui sul palco. Andiamo avanti per 90 giorni. Vinciamo queste elezioni. Cerchiamo di essere il partito più forte", le parole di Ursula von der Leyen candidata del Ppe alla Commissione europea per le prossime elezioni. / Epp Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev