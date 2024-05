Europee, Schlein: Campagna elettorale bellissima, siamo a 105 tappe. Torniamo a incontrare il Paese

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2024 "Per noi è una campagna bellissima e noi siamo alla tappa numero 105. Ormai abbiamo sfondato le 100 che avevamo immaginato perché ci piace stare in mezzo alle persone, raccogliere le preoccupazioni e le speranze. E poi, naturalmente, è una campagna che stiamo portando nei luoghi di sofferenza. Stiamo tornando nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, a incontrare gli operatori sanitari, a incontrare la buona impresa che tiene in piedi questo Paese nonostante tante difficoltà e concorrenza sleale. Stiamo incontrando aziende agricole, stiamo toccando con mano quello che serve dall'Europa all'Italia. E su questo, come Partito democratico ci stiamo impegnando", le parole della segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev