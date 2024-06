Europee, Meloni: "Questa notte è più bella di quella di due anni fa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Non ci siamo visti qui. Erano quasi due anni fa ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di due anni fa", le parole di Giorgia Meloni commentando le elezioni europee. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev