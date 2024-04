Europee, Magi: "La scelta di Pizzarotti? La fine di un equivoco"

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "L'unico commento che mi viene da fare, che ci viene da fare come Più Europa, è che è la fine di un equivoco, perché la domenica scorsa l'assemblea nazionale di Più Europa ha approvato una mozione a mia prima firma con 70 voti, 13 astensioni e la mozione alternativa proposta dall'ex presidente Pizzarotti è stata ritirata. C'è un processo democratico che va avanti all'interno del partito nel quale quella parte lì era in netta minoranza e quindi c'è una spinta molto forte per proseguire sul progetto lanciato da Emma Bonino di una lista per gli Stati Uniti d'Europa. Calenda la persona forse più titolata a parlare di incoerenza, lo abbiamo visto tante e troppe volte cambiare idea, anche cambiare forze politiche e gruppi al Parlamento europeo" lo ha detto il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev