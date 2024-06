Europee, Bonelli (Avs): "Premiati i nostri programmi e i nostri candidati"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Risultato straordinario, frutto di due fattori. In primo luogo il programma, chiaro, contrapposto al politichese. Contro la guerra, per la pace, basta ai crimini di guerra a Gaza, contrasto alla crisi climatica, contro la destra bugiarda che sta rubando il futuro. E poi le candidature, importanti, che hanno saputo interpretare questo programma. Da Ilaria Salis, a Mimmo Lucano e altri. Hanno fatto la differenza. Avs sarà la cerniera per chiedere alle opposizioni di unirsi contro il tentativo di stravolgere la Costituzione e per costruire l'alternativa a questa destra" lo ha detto Angelo Bonelli, a margine della conferenza in cui Avs ha commentato il successo alle Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev