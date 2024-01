Ester Mieli (FdI): "Anche gli indifferenti furono complici della Shoah"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "La Shoah è accaduta per mano di chi ha voluto tutto questo, ma anche per chi si è girato dall'altro parte, per chi era indifferente e pensava che non lo toccasse. Gli indifferenti sono diventati complici di quello che è successo. Non a caso nel binario 21 di Milano, un binario sotterraneo, campeggia la scritta 'INDIFFERENZA'" lo ha detto la senatrice di Ester Mieli, di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, intervenendo alla conferenza “La tragedia della Shoah a Fiume”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev