Esplosione di Suviana, La Russa in Senato ricorda le vittime della tragedia

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 “Cari senatori e senatrici come sapete purtroppo ieri una violenta esplosione nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese, ha provocato il decesso di tre persone, almeno cinque sono gli operati rimasti feriti e quattro quelli che risultano attualmente dispersi. Mi sono informato della situazione: lo scenario è molto critico e molto pericoloso. Mentre vi parlo, i soccorritori a cui rivolgo un sincero ringraziamento, sono impegnati in operazioni difficilissime”, ha affermato il presidente del Senato La Russa in Aula, ricordando le vittime dell’esplosione di Suviana. “Quella di Suviana è l’ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro. Ancora una volta vite spezzate laddove ci si reca per lavorare: questo è il dramma enorme che continuiamo a vivere quasi ogni giorno”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev