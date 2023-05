Esofagite eosinofila, Mennini (Eehta Ceis Tor Vergata): Tra 2016 e 2019 circa 15mila ricoveri annui

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 "Nel periodo preso in considerazione, il 2016- 2019, abbiamo stimato circa 15.000 ricoveri medi annui per esofagite eosinofila, con una variazione nel tempo che ha visto una riduzione di circa il 14% dei ricoveri. La spesa media a carico del sistema sanitario nazionale per ogni singolo ricovero è pari a più di 2.500€", le parole di Francesco Saverio Mennini - Research Director EEHTA del CEIS Università di Roma Tor Vergata - Presidente Sihta, Società Italiana di Health Technology Assessment, al webinar "Esofagite eosinofila - tra prevenzione e innovazione terapeutica" promosso dal CEIS-EEHTA dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e patrocinato dalla Sihta (Società Italiana di Health Tecnology Assessment). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev