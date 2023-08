Esodo estivo, Anas ferma 811 cantieri stradali. Accordo anche con Guardia Costiera per mare sicuro

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2023 Primo weekend di esodo di agosto. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri e del bollino nero previsto per la mattinata di sabato 5 agosto Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei cantieri attivi sulla sua rete stradale. Sono stati sospesi altri 96 cantieri. Passano dunque da 715 a 811 i cantieri rimossi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Anas, inoltre, ha attivato azioni preventive per garantire una vacanza sicura a bagnanti e diportisti in sinergia con la Guardia Costiera. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev