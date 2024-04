Esercito di Israele: Iran subirà conseguenze se aggraverà la situazione

(Agenzia Vista) Israele, 13 aprile 2024 "L’Iran finanzia treni e arma i gruppi terroristici in tutto il Medio Oriente e oltre. L’Iran, sostenuto da Hamas, ha iniziato questa guerra il 7 ottobre. L’Iran ha sostenuto Hezbollah e ha ampliato questa guerra l’8 ottobre. E da allora, le milizie appoggiate dall’Iran in Iraq e Siria e gli Houthi appoggiati dall’Iran nello Yemen hanno trasformato questo conflitto in un conflitto globale. L'Iran è il più grande stato sponsor del terrorismo al mondo. La sua rete terroristica non minaccia solo il popolo di Israele, Gaza, Libano e Siria. Il regime iraniano alimenta la guerra in Ucraina e oltre. L’Iran subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione. Israele è in massima allerta. Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane. Siamo anche pronti a rispondere. Le Forze di Difesa Israeliane si sono preparate per tutti gli scenari e noi adotteremo le misure necessarie insieme ai nostri alleati per proteggere il popolo di Israele", le parole del portavoce dell'esercito di Israele Hagari. / IdF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev