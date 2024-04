Escursionisti intrappolati nella neve salvati dai Vigili del Fuoco

(Agenzia Vista) Pordenone, 07 aprile 2024 I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due escursionisti in difficoltà a 2.000 metri di quota, in Val Montanaia. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev