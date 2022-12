Ergastolo ostativo, Zanettin (FI): "Bene Mantovano su reati contro Pa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "Non posso che apprezzare l'apertura del sottosegretario Mantovano in merito all'esclusione dei reati contro la Pa dal novero di quello ostativi. Il sottosegretario Mantovano si conferma giurista raffinato e politico sensibile. Mi auguro che ora sia questa anche la posizione del Ministro Nordio". Così Pierantonio Zanettin, capogruppo di Fi in Commissione Giustizia del Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev