Eni compie 70 anni, Meloni: Punto di riferimento per l'Italia. Governo al vostro fianco

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "In questi 70 anni l’Eni è sempre stata un punto di riferimento per l’Italia. Lo è stata nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le trasformazioni economiche e sociali della nostra Nazione, un po’ come quei compagni di viaggio sui quali sai di poter sempre contare. C’è sicuramente ancora tanta strada da fare insieme e l’augurio che posso farvi oggi è di continuare a fare il vostro lavoro con la stessa dedizione e lo stesso valore con i quali siete stati capaci di arrivare sin qui. E voglio dirvi che troverete il Governo italiano al vostro fianco, sempre al servizio dell’Italia e del suo interesse nazionale", le parole di Giorgia Meloni per i 70 anni di Eni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev