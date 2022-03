Energia, von der Leyen: "Sfruttare peso comune Ue per acquisto gas"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2022 "Stiamo proponendo acquisti congiunti di gas e regole più strette sulle riserve perchè invece che competere tra noi e portare verso l'alto i prezzi del gas, dovremmo sfruttare il nostro peso comune e iniziare a comprare il gas assieme, come europei, non più come ventisette Stati diversi". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito al Parlamento europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev