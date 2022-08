Energia, Salvini: "Non possiamo dire no a nucleare"

(Agenzia Vista) Bari, 03 agosto 2022 Non possiamo dire di no al nucleare: siamo tra i pochi Paesi al mondo". Siamo "circondati da nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione: dalla Finlandia alla Francia, dalla Slovenia, alla Romania. Ci sono centrali nucleari in costruzione dagli Stati Uniti alla Russia, in Giappone in Corea. L'Italia non può tirarsi fuori se vogliamo avere delle bollette più leggere". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari, a margine di un incontro elettorale. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev