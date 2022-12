Energia, Meloni: “Paghiamo miopia del passato, non aggiungiamo egoismo del presente”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Le criticità strutturali con le quali ci stiamo confrontando sono figlie delle politiche poco lungimiranti del passato, come nel tema dell’energia. L’Ue e l’Italia in passato hanno preferito aumentare il livello di indipendenza da altre nazioni invece di implementare l’indipendenza, ora ne paghiamo le scelte. Alla miopia del passato è bene che non aggiungiamo l’egoismo del presente”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento al primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome che si è tenuto a Palazzo Lombardia a Milano. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev