Energia, Giorgetti: "Mise pronto a interventi rilancio Civitavecchia e Brindisi"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2022 "Siamo impegnati nel mettere a disposizione gli strumenti più idonei ad attrarre investimenti, nel monitoraggio delle possibili iniziative degli interessati e, ove ne sussistano le condizioni, è pronto ad intervenire per favorire il rilancio delle due aree industriali richiamate". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, durante il question time in aula alla Camera, a una interrogazione a prima firma di Alessandro Battilocchio (FI) sulle iniziative per sostenere il sistema produttivo e imprenditoriale dei territori di Civitavecchia e Brindisi in relazione alla prossima dismissione delle centrali per la produzione di energia elettrica. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev