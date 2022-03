Energia, Draghi: "Non sostituire rinnovabili con fonti fossili"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2022 "Il ripensamento sull'energia non deve essere effettuato per una sostituzione delle rinnovali con le fonti fossili. Sappiamo che le fonti fossili sono destinate a un non utilizzo in futuro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua informativa alla Camera dei deputati. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev