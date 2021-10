Energia, Draghi: "Necessari nuovi interventi su approvvigionamenti e prezzi"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 "Il 13 ottobre - ha ricordato Draghi - la Commissione ha pubblicato una Comunicazione sul tema dell'aumento del costo dell'energia. Il documento descrive gli interventi emergenziali possibili per gestire la situazione attuale e ipotizza soluzioni per rendere le forniture più sicure e affidabili in futuro. Il Governo italiano ha sollecitato la Commissione a esplorare rapidamente l'opzione di acquisti e stoccaggi congiunti di gas naturale su base volontaria con misure di medio periodo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev