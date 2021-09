Energia, Donnarumma (Terna): "Nuove reti e rinnovabili per taglio bollette"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2021 "Il Piano di sviluppo di Terna con i nostri 18 miliardi di investimenti in dieci anni è ciò che serve per accompagnare la transizione energetica ed abilitare l'installazione di fonti rinnovabili, che produrranno nel tempo l'abbattimento dei costi per gli utenti finali" E' quanto dichiara l'Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, in un video. Durat 00_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev