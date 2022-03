Energia, Donnarumma (AD Terna) firma protocollo Roma-Lazio: "Risparmio e riqualificazione"

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2022 "Un progetto che passerà attraverso tutta la città di Roma e in particolare un lungo tratto del Tevere. Questo garantirà sicurezza, risparmio energetico e riqualificazione di aree ricche di turismo e non solo" così l'Amministratore generale di Terna Stefano Antonio Donnarumma a margine della firma del protocollo d'intesa con Comune di Roma e Regione Lazio per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev