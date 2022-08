Energia, Di Maio: "A Rischio 100mila imprese usare extragettito Stato per pagare bollette aziende"

(Agenzia Vista) Roma, 31 agosto 2022 "Secondo varie stime si rischia di perdere 100mila imprese e oltre 300mila posti di lavoro. Sarebbero decine e decine di miliardi di euro di costo per lo stato. La nostra proposta costa 13miliardi e mezzo. Le coperture le abbiamo trovate, c'è un extragettito per lo Stato e va usato per aiutare le imprese a restare aperte", le parole di Luigi Di Maio di Impegno Civico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev