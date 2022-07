Energia, Besseghini (Pres. Arera): "Sarà autunno complicato. Serve collaborazione Istituzioni"

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2022 "La collaborazione tra tutti i livelli istituzionali è fondamentale in questo momento. In autunno la situazione energetica sarà complicata dunque servirà ancora più collaborazione" così il presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Stefano Besseghini a margine della presentazione della Relazione Arera 2022 alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev