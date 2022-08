Energia, Berlusconi: "Quando saremo al Governo faremo partire rigassificatori"

(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2022 "Quando saremo al governo faremo partire immediatamente i rigassificatori, i termovalorizzatori, gli impianti per le energier innovabili, la ricerca per il nucleare pulito senza i quali non ci sarà un futuro sostenibile.", le parole di Silvio Berlusconi nelle "pillole di programma" postate sui social. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev