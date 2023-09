Emiliano ricorda Sandro Ambrosi alla Fiera del Levante: "Questa edizione grazie a lui"

(Agenzia Vista) Bari, 09 settembre 2023 "Mi manca e ci manca Sandro Ambrosi, ci manca senza retorica e frasi fatte, perché Sandro era un comandante di prima linea, con una visione non solo tattica, ma anche strategica". E' il ricordo del governatore Michele Emiliano di Sandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante, morto di recente prematuramente dopo una malattia. "Se questa edizione è stata possibile - ha detto Emiliano durante il discorso della cerimonia di inaugurazione - tutti lo dobbiamo a lui e al gruppo di lavoro che aveva scelto e formato negli anni. Fino all'ultimo ha lavorato per la Camera di Commercio e per questa Fiera, e neanche la sua consapevolezza sulla gravità della malattia lo ha fermato. La Puglia intera lo ringrazia e lo ricorderà come uno dei suoi figli prediletti". Fonte video: Fiera del Levante Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev