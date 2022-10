Emiliano: "Ministro Calderoli sarà a Conferenza Regioni per dire posizione del Governo su Autonomia"

(Agenzia Vista) Roma 27 ottobre 2022 “Ci attendiamo a brevissimo come ha già detto il Ministro Calderoli la sua presenza alla Conferenza delle Regioni per ufficializzare il punto di vista del Governo sull’Autonomia differenziata e consentire a ciascuno di esprimere il suo. E’ la prima volta che partecipo ad una riunione informale, ma abbiamo ritenuto comunque di aderire all’invito telefonico del Ministro per cortesia istituzionale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano uscendo dalla sede del Pd del Nazareno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev