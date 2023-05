Emilia Romagna, Meloni a von der Leyen: Qui troverai persone che non si rassegnano

(Agenzia Vista) Bologna, 25 maggio 2023 "Qui troverai un popolo molto orgoglioso, che si è già rimboccato le maniche, che è già al lavoro per ricostruire e sta già ricostruendo che non si è abbattuto e che non si rassegna", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con la presidente della Commissione Ue von der Leyen a Bologna. / Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev