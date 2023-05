Emilia Romagna, Lollobrigida: Commissario per la ricostruzione al momento opportuno

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 maggio 2023 "Intanto le decisioni le prende ovviamente il governo. al momento opportuno si ragionerà anche di questo aspetto. Per ora dobbiamo affrontare ancora delle criticità e soprattutto, come stiamo facendo e come abbiamo fatto anche oggi. La cosa importante è quella di ricerca di tutte le risorse disponibili per arrivare alla ricostruzione", le parole del ministro Lollobrigida a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev