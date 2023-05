Emilia Romagna, il cordoglio di Fontana alla Camera e il minuto di silenzio in Aula per le vittime

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2023 "Desidero rivolgere, a nome della Camera dei deputati, il mio più sentito cordoglio per le vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha devastato ampi territori della Regione Emilia-Romagna. Esprimo altresì solidarietà e vicinanza ai cittadini, alle famiglie e alle imprese che hanno subìto ingenti danni materiali, perdendo i propri beni, frutto del lavoro e dei sacrifici di più generazioni. Alle popolazioni colpite, ai soccorritori e ai volontari che in queste ore stanno reagendo con grande dignità e forza a tale avversità, cercando di riconquistare rapidamente la propria normalità e i propri spazi di vita e di lavoro, va il nostro ringraziamento", le parole del Presidente della Camera Fontana in Aula. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev